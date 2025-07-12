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Николай Коваленко подписал двухлетний контракт с ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», российский форвард Николай Коваленко заключил контракт с ЦСКА на два года.

Источник: Чемпионат.com

Как стало известно «Чемпионату», российский форвард Николай Коваленко заключил контракт с ЦСКА на два года. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Ранее ЦСКА получил права на Коваленко, обменяв нападающего Егора Соколова в «Торпедо».

25-летний Коваленко дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/2018. Всего в лиге он сыграл 304 матча за «Локомотив», «Ак Барс» и «Торпедо», набрав 158 очков (62+96) при показателе полезности «+45». Сезон-2024/2025 Николай провёл в Северной Америке. В 57 матчах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков. На молодёжном уровне нападающий выигрывал Кубок Харламова в составе «Локо».