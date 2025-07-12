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Илья Сорокин получил памятную награду за количество «сухих» матчей в КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов вручил памятную награду вратарю «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокину.

Источник: Чемпионат.com

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов вручил памятную награду вратарю «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокину.

«Лига продолжает чествовать своих героев — игроков и тренеров, которые за свою карьеру в КХЛ показали самые высокие результаты. Сегодня мы чествуем Илью Сорокина, который в 17 лет дебютировал в лиге, за свою карьеру успел выиграть Кубок Гагарина, стать олимпийским чемпионом и войти в клуб вратарей-рекордсменов по количеству матчей “на ноль”. Поздравляем Илью, хочется пожелать ему новых побед, новых вызовов и новых поводов для радости болельщиков», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Сорокин вошёл в клуб рекордсменов по числу «сухих» матчей, для этого необходимо сыграть 60 матчей «на ноль» в КХЛ, ровно столько, сколько сыграл Сорокин до отъезда в НХЛ. Вместе с ним в этот клуб входят Василий Кошечкин (90) и Александр Ерёменко (63).

Сорокин выступал в КХЛ с 2012 по 2020 год, сыграв 313 матчей в составе новокузнецкого «Металлурга» и ЦСКА. В 2019 году Сорокин стал обладателем Кубка Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф.