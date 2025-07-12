Илья Сорокин получил памятную награду за количество «сухих» матчей в КХЛ

«Лига продолжает чествовать своих героев — игроков и тренеров, которые за свою карьеру в КХЛ показали самые высокие результаты. Сегодня мы чествуем Илью Сорокина, который в 17 лет дебютировал в лиге, за свою карьеру успел выиграть Кубок Гагарина, стать олимпийским чемпионом и войти в клуб вратарей-рекордсменов по количеству матчей “на ноль”. Поздравляем Илью, хочется пожелать ему новых побед, новых вызовов и новых поводов для радости болельщиков», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.