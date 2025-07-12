Президент КХЛ прокомментировал ситуацию вокруг «Барыса»

«Финансовые гарантии есть. 16 июля мы встречаемся с руководством, они приезжают сюда, будем садиться, разговаривать абсолютно про всё, только после этой встречи смогу подробнее рассказать.



Надеемся, что всё наладится, исправится. Мы встретимся, детально поговорим. По нашей информации, есть спонсор, который хочет привлекать тренеров из другого государства», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.