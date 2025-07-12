Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Президент КХЛ прокомментировал ситуацию вокруг «Барыса»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации вокруг казахстанского «Барыса» и заявил, что у команды есть дополнительный спонсор, который будет привлекать тренеров из другой страны.

Источник: Чемпионат.com

«Финансовые гарантии есть. 16 июля мы встречаемся с руководством, они приезжают сюда, будем садиться, разговаривать абсолютно про всё, только после этой встречи смогу подробнее рассказать.

Надеемся, что всё наладится, исправится. Мы встретимся, детально поговорим. По нашей информации, есть спонсор, который хочет привлекать тренеров из другого государства», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.