Морозов объяснил решение КХЛ о переводе «Лады» в Западную конференцию

«Переместили “Ладу” на Запад. Клубы заходят в следующий сезон на равных условиях. Спортивный и географический принцип был в первую очередь, мы общались с клубом, оповестили его, что планируем переводить на Запад, не было у них противоречий по нашему решению, и все это понимали.



Вынесено было на голосование правления, на собрании директоров, все согласились. И по спортивному принципу равномерная замена “Витязя” тольяттинской “Ладой”, они примерно в одном рейтинге находятся по нашим спортивным подсчётам, со спортивной точки зрения. И по географическому расположению», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.