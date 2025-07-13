Разин снова побьется за Кубок Гагарина? «Магнитка» стала еще быстрее и добавила в мастерстве

Также «Металлург» сократил платежную ведомость за счет переподписания контракта с Никитой Михайлисом. У казахстанского нападающего оставался год тяжелого контракта с зарплатой в 80 миллионов рублей в год — теперь он получит 115, но за два сезона. Сэкономленные средства пошли на подписание соглашения с Сергеем Толчинским, который оказался не нужен СКА. С ним «Магнитка» подписала двухлетнее соглашение с зарплатой в 80 миллионов в год, которую он должен был получать и в Санкт-Петербурге.