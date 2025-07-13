Разин снова побьется за Кубок Гагарина? «Магнитка» стала еще быстрее и добавила в мастерстве

После вылета «Металлурга» в первом раунде плей-офф в минувшем сезоне руководство не стало делать скоропалительных выводов. Костяк у магнитогорцев собран и не требует капитальной перезагрузки, к тому же всегда можно рассчитывать на талантливое подкрепление из клубной системы. Не стали дергать в «Магнитке» и руководящий состав, продолжив доверять главному тренеру Андрею Разину и назначенному по ходу прошлого сезона Евгению Бирюкову.
Пожалуй, единственной серьезной потерей можно назвать уехавшего в «Миннесоту» Данилу Юрова — талантливый центрфорвард два сезона при Разине был лидером атаки. А вот то, что в команде еще на год удалось сохранить основного вратаря Илью Набокова — однозначная победа Бирюкова. Самый ценный игрок плей-офф-2024 подписал контракт новичка с «Колорадо», после чего вернулся в «Металлург» на правах аренды. За ближайший сезон Набоков получит 50 миллионов рублей, что соответствует статусу одного из лучших вратарей лиги и станет его первым большим контрактом в карьере.
В обороне трансферов на вход нет, но вряд ли они нужны — из игроков обоймы покинули команду только далеко не всегда игравший Камалов и травмированный с Нового года белорус Еременко. А вот все ключевые защитники остались в «Магнитке»: продлили контракты Орехов, Хабаров, Паливко, Яковлев, Маклюков, действуют соглашения у Пресса и Минулина. Не стоит забывать про проведших неплохой сезон в ВХЛ Гололобова, Сиряцкого и Шетле.
В линии нападения изменения куда более серьезные. Регрессировавшего Зернова «Магнитка» заменила на Руслана Исхакова, который потерялся в ЦСКА у Ильи Воробьева. При этом потенциал у бывшего нападающего «Айлендерс» сумасшедший, и если он его реализует, то этот обмен будет в плюс для магнитогорцев. Тем более что зарплата Исхакова на 35 миллионов меньше.
Также «Металлург» сократил платежную ведомость за счет переподписания контракта с Никитой Михайлисом. У казахстанского нападающего оставался год тяжелого контракта с зарплатой в 80 миллионов рублей в год — теперь он получит 115, но за два сезона. Сэкономленные средства пошли на подписание соглашения с Сергеем Толчинским, который оказался не нужен СКА. С ним «Магнитка» подписала двухлетнее соглашение с зарплатой в 80 миллионов в год, которую он должен был получать и в Санкт-Петербурге.
После провального сезона Толчинский получает отличный шанс перезагрузить карьеру — такой нервотрепки, как в СКА, когда он мог выпасть из состава после одной неудачной игры, в «Магнитке» быть не должно. Уровень мастерства Сергея всем прекрасно известен — осталось доказать, что пик нападающего еще не прошел.
Учитывая подписания Исхакова, Толчинского и американского центрфорварда Дерека Барака, отчетливо прослеживается ставка «Металлурга» на негабаритных, но при этом скоростных нападающих. Именно при таком подходе чуть больше года назад магнитогорцы выиграли Кубок Гагарина. Можно не сомневаться, что в предстоящем сезоне команда Разина будет действовать в похожем стиле. И если лидеры команды покажут лучший хоккей, «Металлург» вполне способен на многое. По подбору игроков магнитогорцы точно входят в топ-5 команд лиги.
Ориентировочный состав «Металлурга» на сезон-2025/26
Вратари: Набоков, Смолин.
Защитники: Пресс, Хабаров, Орехов, Паливко (Гололобов), Маклюков, Минулин, Яковлев.
Нападающие: Канцеров, Михайлис, Вовченко, Коротков, Гераськин, Барак, Исхаков, Козлов, Джонсон, Силантьев, Петунин, Толчинский, Коробкин.