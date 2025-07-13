«Гретцки в хоккее 3×3 себя не чувствую». Интервью с «работягой» из «Ак Барса»

— Жизнь спортсмена такова: сегодня ты здесь, завтра — уже совсем в другом месте. Очень рад за Амира, что у него появится возможность ещё раз попробовать свои силы в НХЛ, это очень здорово. Стоит того, желаю ему удачи. Так или иначе, все стараются попасть в НХЛ, это мечта, думаю, каждого хоккеиста, сыграть хотя бы матч. Надеюсь, всё у него в «Каролине» сложится, главное, без травм.