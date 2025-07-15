«В хоккей играет не фамилия, а человек». Разин — о приходе Толчинского в «Металлург»

«В хоккей играет не фамилия, а человек. Но я действительно рад тому, что мы всё-таки подписали Сергея, выиграли конкуренцию у других команд. Надеюсь, что он вернётся к тем кондициям, которые показывал, играя за “Авангард”, — приводит слова Разина “Советский спорт”.