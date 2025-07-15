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Наиль Якупов рассказал о сильном отравлении на Кубе во время отпуска

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал об отравлении на Кубе во время отпуска и заявил, что больше не хочет отдыхать в этой стране.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал об отравлении на Кубе во время отпуска и заявил, что больше не хочет отдыхать в этой стране.

«Пляжный вариант мне уже поднадоел. Я бы никогда не вернулся на Кубу. Мне там вообще не понравилось. Из плюсов: климат, солнце, вода и всё! Мне не понравился отель, сервис, еда. Мы очень сильно болели там. Причём там самолёт канадский прилетел. Люди были с Эдмонтона, Виннипега. Было очень жёсткое отравление. Около 25 человек пять дней в лёжку лежали — просто изо всех щелей. Поэтому эта страна мне никак не зашла. Туда бы я точно никогда не вернулся, наверное. Но кто знает», — цитирует Якупова Legalbet.