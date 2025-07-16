Нападающий Сергей Кузнецов подписал новый контракт с минским «Динамо».

Для 23-летнего Кузнецова грядущий сезон КХЛ станет пятым в карьере в джерси «зубров». Всего на счету динамовца 118 матчей в КХЛ, в которых он набрал 27 очков — забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач.