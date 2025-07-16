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Нападающий Сергей Кузнецов подписал новый контракт с минским «Динамо»

Нападающий Сергей Кузнецов подписал новый контракт с минским «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Нападающий Сергей Кузнецов подписал новый контракт с минским «Динамо». Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Для 23-летнего Кузнецова грядущий сезон КХЛ станет пятым в карьере в джерси «зубров». Всего на счету динамовца 118 матчей в КХЛ, в которых он набрал 27 очков — забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл 42 встречи в регулярном чемпионате и набрал шесть очков — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету форварда 4 (1+3) очка в 10 матчах.