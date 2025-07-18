Канадский тренер выгнал главную звезду «Авангарда» из клуба! В НХЛ такого не бывает — почему это случилось в России?

Не секрет, что у главного тренера и нападающего были трения по ходу сезона, хотя в плей-офф Ткачев сильно помог команде. За лето, как казалось, можно спокойно сесть и договориться о чем угодно. Сам игрок был готов рассмотреть варианты с понижением зарплаты в интересах «Авангарда». Вместо этого дело в итоге дошло до ультиматума. Взрослые и уверенные в себе люди так себя не ведут. О токсичном характере Буше прекрасно известно в Канаде. Теперь об этом узнали и в России. Наверное, титул, выигрыш которого гарантировать нереально, спишет весь негатив и растворит осадок от текущей истории. Но прямо сейчас ситуация для всей организации выглядит отвратительно и еще не скоро забудется.