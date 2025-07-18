Канадский тренер выгнал главную звезду «Авангарда» из клуба! В НХЛ такого не бывает — почему это случилось в России?

Лето в КХЛ не перестает шокировать. Нападающий Владимир Ткачев покинет «Авангард»! Это стало ясно после его яркой цитаты, которая появилась в Telegram-канале агента Шуми Бабаева, представляющего интересы игрока. «Сложно осознавать, что в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба», — заявил Ткачев. Сторона форварда добавила драмы в и без того напряженную ситуацию.
Почти сразу очевидное предположение подтвердил и генеральный директор омского клуба Герман Чистяков. «К сожалению, в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения, — заявил он. — Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет маневров для иных действий».
В ближайшее время стороны будут обсуждать условия расторжения пятилетнего контракта на 120 миллионов рублей в год. По регламенту Ткачев гарантированно получит 25 процентов за ближайший сезон (30 миллионов). Еще ему полагаются по 20 процентов за каждый из последующих четырех сезонов (по 24 миллиона) в том случае, если он не найдет работу и не подпишется ни с одним клубом. Этот вариант кажется фантастикой, учитывая, что на игрока при текущем состоянии рынка в КХЛ быстро найдется спрос.
Представители клуба расставание с форвардом объяснили вроде бы логично, если на секунду забыть, кем является Ткачев. Он — один из самых ярких игроков современной КХЛ, единственный омич в нынешнем составе команды, ее главная звезда с контрактом еще на пять лет. Вокруг него клуб выстраивал долгосрочную маркетинговую стратегию. Даже после травмы ахилла, полученной прошлой летом, к Ткачеву относились тепло и спокойно договорились о переподписании контракта до 2030 года. Получается, что нынешний ход дискредитирует сам клуб, где еще недавно не чаяли души в своей звезде.
Пару раз доводилось видеться с самим Владимиром в последнее время. Было заметно, что он чувствует себя не в своей тарелке и волнуется за свое будущее. Теперь понятно почему. Председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников был за то, чтобы нападающий никуда не уходил. Об этом легко сделать вывод, еще раз прочитав слова игрока, взорвавшие информационное пространство. Однако Ги Буше, по нашей информации, поставил условие — в клубе должен остаться либо он, либо Ткачев. Другого не дано. Выбор был сделан в пользу главного тренера.
Это дичайшая ситуация, которую сложно представить в Канаде — на родине Буше. Представьте, например, что русский тренер возглавил «Торонто» и попросил убрать оттуда Остона Мэттьюса. Бред? Конечно! Странно, что такое стало возможным в России. Буше пока не выиграл для Омска ничего, а повел себя как средневековый султан, вместо того чтобы искать компромисс.
Не секрет, что у главного тренера и нападающего были трения по ходу сезона, хотя в плей-офф Ткачев сильно помог команде. За лето, как казалось, можно спокойно сесть и договориться о чем угодно. Сам игрок был готов рассмотреть варианты с понижением зарплаты в интересах «Авангарда». Вместо этого дело в итоге дошло до ультиматума. Взрослые и уверенные в себе люди так себя не ведут. О токсичном характере Буше прекрасно известно в Канаде. Теперь об этом узнали и в России. Наверное, титул, выигрыш которого гарантировать нереально, спишет весь негатив и растворит осадок от текущей истории. Но прямо сейчас ситуация для всей организации выглядит отвратительно и еще не скоро забудется.
Автор: Михаил Зислис