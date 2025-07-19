«Нефтехимик» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026

На своих должностях остались три специалиста: тренер по вратарям Алексей Митрошин, тренер по физподготовке Александр Ураков и видео-тренер Александр Смирнов. Новичками штаба стали Максим Кривоножкин — тренер нападающих, отвечающий за реализацию большинства. Алексей Пепеляев — тренер защитников, он также работает над игрой в меньшинстве. За физическую подготовку отвечает Денис Коротеев.