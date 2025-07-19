КХЛ надо запретить клубам менять суммы контрактов игроков по ходу их действия. Это разрушает чемпионат

В третьей декаде декабря прошлого года Владимир Ткачев переподписал контракт на новых условиях. Клуб сократил ему зарплату в сезоне-2024/25, но продлил соглашение до 2030 года. Уже в июле 2025 года договор был расторгнут, так как омскому клубу, видите ли, не хватает денег на приобретения. И омичи вообще не несут никакой ответственности за такой поступок. Регламент КХЛ не направлен на то, чтобы уважать длинные соглашения.
С ходу можно вспомнить и еще несколько длинных контрактов, которые прерывались досрочно. Роман Рукавишников в СКА подписывал соглашение на четыре сезона, но уже давно ушел из клуба. Да вот и Сергей Толчинский недавно перебрался в «Металлург», хотя в мае 2023 года подписал пятилетнее соглашение с армейцами.
КХЛ обязана принимать поправки в регламент, чтобы и менеджеры несли ответственность за свои поступки. Длинные контракты не должны расторгаться так, как сейчас. Тот же «Авангард» заплатит Владимиру 30 миллионов и освободит место под потолком. Клуб в свое время дважды получил преимущество за счет того, что предлагали большие деньги.
Десятки, сотни раз говорилось о том, что контракт в КХЛ должен быть незыблемым. Никаких переподписаний, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, быть не должно до окончания срока действующего договора. И лига вроде бы слышит это, но все равно оставляет лазейки. С недавного времени клубам разрешено изменять в ту или иную сторону не больше трех договоров за сезон. Почему три, а не пять или один? Никто не объяснит.
Надо срочно менять правила. Тот же СКА получил в свое время преимущество перед конкурентами, предложив Толчинскому более выгодные условия. И что изменилось за два года? Пусть часть суммы лежит в платежке клуба, то есть остается под потолком, словно договор еще действует. То же самое касается и «Авангарда».
В НХЛ давно сформулированные правила насчет этого. В той лиге понимают, что менеджеров надо контролировать — и если их не ограничивать, то начнется бардак. Наша организация беспорядок молча поощряет. При этом на словах КХЛ за выравнивание условия, за создание конкурентной среды в лиге, но на деле этого и близко нет. Потолок зарплат — отличный и важный инструмент. Но и там надо тщательно проверять все сделки. Странно, что какие-то сильные игроки после лучших сезонов идут куда-то на понижение зарплаты. У нас не США, где налоги зависят от штата.
Большинство клубов лиги не может позволить себе расставаться с игроками и платить еще новой команде компенсацию, как неоднократно делал в этом межсезонье «Авангард». И они получают выгоду, так как «Нефтехимик» или «Салават Юлаев» лишены такой возможности. Омичи делают офершиты, берут хоккеистов, а расставание с Ткачевым для них вообще не является проблемой. Подумаешь, очередные 30 миллионов надо заплатить. Пустяки.
Стоит внести пункт о том, что компенсации идут в потолок, что любые контракты нельзя расторгать без потерь, так сразу ситуация изменится. Но кому-то позволено гораздо больше, чем остальным.
Возьмите хотя бы наболевшую проблему, которой злоупотребляет «Спартак». Клуб предлагает игрокам заведомо унизительные двусторонние контракты. Сейчас жертвой становится Егор Савиков, который в статусе ОСА получил предложение подписать новый договор. 30 миллионов в КХЛ, но 3 — в ВХЛ (во второй сезон — 58 и 6). Компенсация за такого игрока в случае офершита гигантская, а клуб легко пожертвует человеком и сгноит его в фарм-клубе, пока он не подпишет выгодное соглашение.
И ладно бы это было первый раз! История с Матвеем Заседой, Максимом Цыплаковым должна была заставить КХЛ изменить правила квалификаций, но ничего не меняется. Вы же понимаете, почему так ведет себя именно «Спартак»? И почему тот же «Куньлунь» в последний момент меняет место дисклокации, хотя уже готов календарь? Причина таких поблажек на поверхности.
И «Авангард» со СКА пользуются тем, что КХЛ отворачивается и делает вид, что все нормально. Но стоит, например, «Ладе» затянуть с выплатой зарплаты, как ей сразу запрещают регистрировать новичков. А ведь ситуации одинаковые, по сути.
Посмотрим, что сделает КХЛ. Мне кажется, что ничего. Пробубнят, что нарушения регламента нет. Так проблема же не в нарушении, а в том, что у нас регламент против того, чтобы был интересный турнир с непредсказуемым результатом.