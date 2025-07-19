КХЛ надо запретить клубам менять суммы контрактов игроков по ходу их действия. Это разрушает чемпионат

В НХЛ давно сформулированные правила насчет этого. В той лиге понимают, что менеджеров надо контролировать — и если их не ограничивать, то начнется бардак. Наша организация беспорядок молча поощряет. При этом на словах КХЛ за выравнивание условия, за создание конкурентной среды в лиге, но на деле этого и близко нет. Потолок зарплат — отличный и важный инструмент. Но и там надо тщательно проверять все сделки. Странно, что какие-то сильные игроки после лучших сезонов идут куда-то на понижение зарплаты. У нас не США, где налоги зависят от штата.