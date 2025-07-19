Алексей Жамнов высказался о возвращении защитника Джоуи Кина в «Спартак»

— Тот сезон, когда Джоуи вернулся в «Спартак», стал для него скомканным. Он поздно оказался в клубе, не прошёл сборы. Стиль игры был другим. Ему было тяжело войти в этот ритм сразу. Наверное, я допустил ошибку, когда бросил Джоуи с винтовкой под танки. После неудачных первых игр он поник и в итоге не нашёл себя. Сейчас же мы собрали по нему всю необходимую информацию, да и сам Джоуи выразил желание вернуться в «Спартак». Теперь он пройдёт с командой предсезонные сборы, ему будет проще. Думаю, Джоуи поможет «Спартаку». У него большой потенциал. Постараемся сделать всё, чтобы он его использовал, — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».