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Алексей Жамнов высказался о возвращении защитника Джоуи Кина в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал возвращение защитника Джоуи Кина в стан красно-белых.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал возвращение защитника Джоуи Кина в стан красно-белых.

— Возвращение Джоуи Кина стало неожиданным. Но его статистика стала хуже.

— Тот сезон, когда Джоуи вернулся в «Спартак», стал для него скомканным. Он поздно оказался в клубе, не прошёл сборы. Стиль игры был другим. Ему было тяжело войти в этот ритм сразу. Наверное, я допустил ошибку, когда бросил Джоуи с винтовкой под танки. После неудачных первых игр он поник и в итоге не нашёл себя. Сейчас же мы собрали по нему всю необходимую информацию, да и сам Джоуи выразил желание вернуться в «Спартак». Теперь он пройдёт с командой предсезонные сборы, ему будет проще. Думаю, Джоуи поможет «Спартаку». У него большой потенциал. Постараемся сделать всё, чтобы он его использовал, — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 26-летний Кин играл за красно-белых с 2022 по 2024 год, проведя 108 матчей при 35 (10+25) очках и 99 минутах штрафа.