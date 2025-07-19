Крикунов: с таким средним составом «Спартак» не улучшит результаты в КХЛ

Это я больше про первую тройку говорю: Порядин — Морозов — Голдобин. Пришёл плей-офф, и этих ребят не стало. Да, они дают результат команде, но маловато, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина. Сейчас команда строится, возможно, ещё кто-то появится, но надо обязательно сохранить Ружичку. Это очень нужный парень для «Спартака». Ради него можно отказаться от одного человека из состава, чтобы только его сохранить. Чью-то бы зарплату перекинули ему, и всё. А на то место взяли бы молодого. У «Спартака» классная школа с перспективной молодёжью. Наверняка можно решить этот вопрос", — цитирует Крикунова Legalbet.