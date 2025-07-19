Форвард «Авангарда» Якупов ответил на вопрос, что популярнее — футбол или хоккей

"Для меня, конечно, спорт номер один — хоккей. Потому что я в него играю. Но давайте посмотрим правде в глаза. В футбол играет весь мир. Не хочу ставить, какой вид спорта круче — футбол или хоккей. Я уважаю оба вида спорта. Везде есть свои сложности.