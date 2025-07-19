18-летний защитник системы СКА: назначение Игоря Ларионова главным тренером удивило

— Это удивило меня и вызвало интерес к тому, что будет дальше. В «Торпедо» у Игоря Николаевича играло много молодых хоккеистов. Думаю, сейчас в СКА молодые тоже получат возможность проявить себя на высоком уровне, — приводит слова Вильчинского сайт КХЛ.