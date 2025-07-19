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18-летний защитник системы СКА: назначение Игоря Ларионова главным тренером удивило

18-летний защитник системы СКА Артём Вильчинский высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером армейского клуба.

Источник: Чемпионат.com

18-летний защитник системы СКА Артём Вильчинский высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером армейского клуба.

— Как вы отреагировали на назначение Игоря Ларионова?

— Это удивило меня и вызвало интерес к тому, что будет дальше. В «Торпедо» у Игоря Николаевича играло много молодых хоккеистов. Думаю, сейчас в СКА молодые тоже получат возможность проявить себя на высоком уровне, — приводит слова Вильчинского сайт КХЛ.

Напомним, ранее Ларионов работал в «Торпедо». В прошедшем сезоне нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». Санкт-петербургский клуб в минувшем сезоне под руководством Романа Ротенберга потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.