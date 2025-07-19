Что вообще происходит в КХЛ? В «Сочи» уволили нового тренера, не дав сыграть ему ни матча

Вернуться в «Динамо» у Козлова точно не получится в это межсезонье. Всё банально: его место в столичном клубе уже занято Ильнуром Гизатуллиным, который переехал в столицу России после работы в «Адмирале» в тренерском штабе Леонида Тамбиева. Как бы Кудашов ни дорожил отношениями с Козловым, невозможно представить, чтобы сейчас в «Динамо» уволили только назначенного тренера ради возвращения бывшего помощника. Поэтому Козлов легко мог остаться у разбитого корыта. Но, к счастью, по информации некоторых СМИ, ему на выручку придёт «Куньлунь», которому как раз очень сильно нужен квалифицированный помощник в штаб Галлана.