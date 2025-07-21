«Не собираюсь останавливаться и сходить с пути». 37-летний олимпийский чемпион не хочет завершать карьеру

— Нет. Со мной никто не говорил. Узнал из пресс-конференции об этом. Хотя с клубом были определенные договоренности о продлении контракта. Был вариант с «Сочи». Но там сменилось руководство. Я готов на любую роль, в том числе помогать молодым игрокам, быть для них наставником, играть в меньшинстве. Делать это на 100 процентов, и с меня при этом будет такой же спрос, как и со всех.