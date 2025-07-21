«Не собираюсь останавливаться и сходить с пути». 37-летний олимпийский чемпион не хочет завершать карьеру

Олимпийский чемпион Пхенчхана, трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда» Илья Каблуков пока без клуба. В прошлом сезоне 37-летний форвард так же был без клуба и присоединился к омичам только в середине ноября. В эксклюзивном интервью Каблуков объясняет, почему продолжает поиски клуба и не собирается завершать игровую карьеру.
— Правда ли, что вы собираетесь заканчивать карьеру?
— Нет. Как видите, я работаю и продолжаю работать.
— В прошлом году вы тоже работали до ноября без клуба. И тоже шансы на то, что найдете клуб, были небольшими.
— Наверное, не было тех предложений, которые я хотел. Но потом они появились. Надеюсь, не подвел.
— Прошлый год был идеальным временем, чтобы завершить карьеру. И, например, начать тренерскую.
— В прошлом году была цель сыграть 1000 матчей. Я это сделал. Но есть и другие цели. Я пока их не буду раскрывать. Хочу решить задачи, которые я перед собой поставил.
— Вы хорошо играли за «Авангард» в прошлом сезоне. Не удивились, что с вами так легко расстались?
— Наверное, да. Было небольшое недопонимание. Как мне кажется, я выполнил всю работу, на которую меня брали, и оправдал все ожидания.
— Это ведь было решение главного тренера Буше?
— Не могу ответить, просто не знаю.
— Были ли вам озвучены какие-то претензии?
— Нет. Со мной никто не говорил. Узнал из пресс-конференции об этом. Хотя с клубом были определенные договоренности о продлении контракта. Был вариант с «Сочи». Но там сменилось руководство. Я готов на любую роль, в том числе помогать молодым игрокам, быть для них наставником, играть в меньшинстве. Делать это на 100 процентов, и с меня при этом будет такой же спрос, как и со всех.
— Знаю, что в «Динамо» вам предлагали войти в штаб Кудашова. У вас уже был бы опыт работы тренером.
— Я понимаю это. Повторюсь: у меня есть свои цели. Я не собираюсь останавливаться и сходить с пути.
— Цели — это ведь не цифры?
— К цифрам определенным я уже пришел. Хотя в моем амплуа тяжело дойти до этих целей.
— Вы по-прежнему активны и агрессивны на льду. Это желание доказать тренерам, что вы не ветеран?
— Думаю, это уже давно сформированный стиль, который дает мне силы играть дальше, черпать энергию от других, больше получать какую-то агрессию и выплескивать свою.
— Дмитрий Кагарлицкий недавно жаловался, что все менеджеры клубов смотрят на возраст.
— Есть такое. Я готов работать со всеми и буду в первых рядах на всех тестах, во всем. Я каждый год это доказываю, всегда тренируюсь, держу себя в форме.
— И нет такого, что какое-то упражнение вам теперь дается тяжелее?
— Нет. За годы я выработал для себя универсальный способ подготовки. Месяц-полтора я вообще ничего не делаю, не смотрю спорт, не читаю новости. Иногда даже не знаю, что произошло в хоккейном мире. Узнаю новости от ребят. Отдыхаю головой. И когда понимаю, что уже соскучился, выхожу работать без выходных.
— Вы сейчас ведете диалог с какими-то клубами?
— Да. Называть их пока не буду. Все меняется. Были одни договоренности, не случились. Вторые — еще что-то произошло. Посмотрим, что будет завтра. Может быть, придется ждать до августа. Может — до сентября. Может, как и в прошлом году, буду ждать того, чего я хочу. В прошлом году ведь были варианты, на которые я не согласился. Но они не соответствовали моим амбициям. Надеюсь, в этом году будет то же самое.
— В прошлом сезоне не промелькнуло мысли: «Пора»?
— Нет. Вообще! Я готов пахать, пахать и еще раз пахать.
Алексей Шевченко