В «Локомотиве» сохранили чемпионский состав. Ярославль продолжит доминировать в КХЛ?

В общем, на руках у Боба Хартли полностью укомплектованный коллектив: потери в лице уехавших в НХЛ Бута и Симашева, а также словака Паника точно не ударят по спортивной составляющей. В связи с этим спрос с Хартли будет не просто высокий, а огромный. Никаких отговорок с такими завидными условиями для работы приниматься не будет, а на фоне серьёзно усилившихся конкурентов придётся пускать в ход в том числе тренерское мастерство. Важно не разрушить то, что было создано, сработаться с Яковлевым, не подчинять себе всё и всех, как канадец любил делать в «Авангарде». Психологическая составляющая и атмосфера внутри команды всегда играют огромную роль. Если все факторы сойдутся, то «Локомотив» будет всерьёз претендовать на второй Кубок Гагарина подряд и сможет пойти по стопам «Флориды», продемонстрировавшей умение доминировать в НХЛ два сезона кряду. Правда, там главный тренер не менялся.