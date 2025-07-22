Генменеджер «Сибири»: есть решения, которые без одобрения губернатора области невозможны

При этом находиться мы можем на другом конце страны, в другом часовом поясе. Честь ему за это и хвала. При этом мы стараемся не отвлекать губернатора, дел у него хватает. А спрос был и остаётся. В прошлом сезоне всё было просто: если нет результата — я покидаю команду без какой-либо компенсации. Мы с Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым были в схожей ситуации.