СКА представил тренерский штаб на сезон-2025/2026

Сформирован тренерский штаб СКА на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Главный тренер: Игорь Ларионов.
Тренер: Владимир Филатов.
Тренер: Евгений Кетов.
Тренер: Максим Семёнов.
Тренер вратарей: Юрий Ключников.
Тренер по ОФП: Филипп Арзамазов.
Видеотренер: Андрей Цайслер.
Отметим, что в прошлом сезоне санкт-петербургский СКА уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф. По итогам сезона был отправлен в отставку главный тренер Роман Ротенберг.
Напомним, ранее хоккейный клуб СКА опубликовал план подготовки к сезону-2025/2026. Весь август команда проведёт в Санкт-Петербурге.