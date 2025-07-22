Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

СКА представил тренерский штаб на сезон-2025/2026

Сформирован тренерский штаб СКА на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Сформирован тренерский штаб СКА на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Главный тренер: Игорь Ларионов.

Тренер: Владимир Филатов.

Тренер: Евгений Кетов.

Тренер: Максим Семёнов.

Тренер вратарей: Юрий Ключников.

Тренер по ОФП: Филипп Арзамазов.

Видеотренер: Андрей Цайслер.

Отметим, что в прошлом сезоне санкт-петербургский СКА уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф. По итогам сезона был отправлен в отставку главный тренер Роман Ротенберг.

Напомним, ранее хоккейный клуб СКА опубликовал план подготовки к сезону-2025/2026. Весь август команда проведёт в Санкт-Петербурге.