Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

20-летний белорусский защитник заключил пробное соглашение с минским «Динамо»

Защитник Даниил Криштофик подписал пробный контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Защитник Даниил Криштофик подписал пробный контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

20-летний игрок обороны сезон-2024/2025 провёл в гродненском «Немане», сыграл в 42 матчах, отметился 12 (2+10) очками при показателе полезности «+12». В январе становился лучшим молодым игроком месяца в белорусской Экстралиге. Вызывался в молодёжную сборную Беларуси. В сезонах-2022/2023, 2023/2024 играл за «Динамо-Шинник» в МХЛ. Суммарно за «бобров» провёл 70 матчей, набрав 9 (2+7) очков при показателе полезности «+8».

Ранее минское «Динамо» обменяло спортивные права на 21-летнего нападающего Даниила Боуроша в «Трактор».