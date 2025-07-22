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Канадский защитник ЦСКА Рой заявил, что открыт к получению российского гражданства

Новичок ЦСКА канадский защитник Джереми Рой ответил на вопрос о возможности получения российского гражданства.

Источник: Чемпионат.com

Новичок ЦСКА канадский защитник Джереми Рой ответил на вопрос о возможности получения российского гражданства.

«Думаю, это тот вопрос, который можно будет обсудить чуть позже. Этим летом я просто стараюсь подготовиться к сезону, поэтому посмотрим, как сложится. Но в будущем я бы с удовольствием получил российское гражданство. Моя жена живёт здесь уже очень долго. Кажется, она в Москве уже около 10 лет. У нас совсем недавно родился ребёнок здесь. Можно сказать, что моя жизнь уже полноценно переместилась в Москву. Поэтому я полностью открыт к получению гражданства», — приводит слова Роя Legalbet.

Джереми выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге Рой провёл 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.