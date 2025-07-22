Канадский защитник ЦСКА Рой заявил, что открыт к получению российского гражданства

«Думаю, это тот вопрос, который можно будет обсудить чуть позже. Этим летом я просто стараюсь подготовиться к сезону, поэтому посмотрим, как сложится. Но в будущем я бы с удовольствием получил российское гражданство. Моя жена живёт здесь уже очень долго. Кажется, она в Москве уже около 10 лет. У нас совсем недавно родился ребёнок здесь. Можно сказать, что моя жизнь уже полноценно переместилась в Москву. Поэтому я полностью открыт к получению гражданства», — приводит слова Роя Legalbet.