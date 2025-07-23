«Авангард» провернул удивительный ход ради защитника-канадца. Станет ли Лажуа звездой КХЛ

Вообще, у Лажуа есть шанс стать топ-дефом или даже звездой в КХЛ ещё и потому, что он едет к тренеру, под руководством которого показывал свой лучший хоккей. В сезоне-2018/2019 Максим был в обойме основных защитников «Оттавы» Ги Буше, тогда как в других командах и при других специалистах Лажуа не получал больше семи игр в регулярке, почти постоянно пребывая в АХЛ. Кстати, с Буше хоккеист пересекался ещё и в позапрошлом сезоне в «Торонто», где Ги ассистировал Шелдону Кифу, так что нет сомнений в том, что главный тренер «Авангарда» посодействовал трансферу Лажуа в Омск. Напомним, «ястребы» нынче комплектуются исключительно под требования Буше (и канадский специалист — кто бы что ни говорил — своей работой в прошлом сезоне заслужил такой карт-бланш), а Ги, похоже, знает, как правильно использовать Лажуа и доставать из него лучшие качества. Так что, если не будет проблем бытового и адаптационного характера, Максим имеет потенциал одного из сильнейших защитников следующего сезона.