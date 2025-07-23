Московское «Динамо» заключило контракты с шестью хоккеистами

Макар Ханин в прошлом сезоне также провёл свои первые игры на взрослом уровне — всего у него набралось четыре выхода на лёд в КХЛ и два в ВХЛ, очков не набрал. Большую часть сезона молодой форвард провел в молодёжной команде «Динамо», сыграв за бело-голубых 42 раза, набрав при этом 28 (12+16) очков и положительный показатель полезности «+3». Контракт действителен на весь следующий сезон.