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Вайсфельд — о «Куньлуне»: не факт, что они будут играть в следующем сезоне КХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры «Куньлунь Ред Стар» в следующем сезоне.

Источник: Чемпионат.com

— До старта тренировочных лагерей в КХЛ остается чуть меньше недели. Сможет ли «Куньлунь» собрать команду, которая будет на что-то всерьёз рассчитывать с учётом того, что российский рынок сейчас ожидаемо скудный?

— Собрать то можно, тем более что у них нет лимита на легионеров. Но вообще разные разговоры ходят. Я так понял, ещё не факт, что они вообще в следующем сезоне играть будут, поэтому нужно подождать, посмотреть за развитием событий.

Опять же Галлана пока нет, официального объявления не было. О его подписании никто не объявлял. Когда будет официальное объявление, можно будет что-то говорить, а пока вообще непонятно будущее команды. Есть одни слухи и никакой объективной информации. Бесполезно рассуждать об их перспективах, — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».