Вайсфельд — о «Куньлуне»: не факт, что они будут играть в следующем сезоне КХЛ

— До старта тренировочных лагерей в КХЛ остается чуть меньше недели. Сможет ли «Куньлунь» собрать команду, которая будет на что-то всерьёз рассчитывать с учётом того, что российский рынок сейчас ожидаемо скудный?
— Собрать то можно, тем более что у них нет лимита на легионеров. Но вообще разные разговоры ходят. Я так понял, ещё не факт, что они вообще в следующем сезоне играть будут, поэтому нужно подождать, посмотреть за развитием событий.
Опять же Галлана пока нет, официального объявления не было. О его подписании никто не объявлял. Когда будет официальное объявление, можно будет что-то говорить, а пока вообще непонятно будущее команды. Есть одни слухи и никакой объективной информации. Бесполезно рассуждать об их перспективах, — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».