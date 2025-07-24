«Динамо» делает обмен со «Спартаком», «Торпедо» сохранило лидера. Хоккейные итоги дня

«Я хочу играть в КХЛ, чтобы быть ближе к своей семье. Я почувствовал удовлетворение, поговорив с генеральным директором и тренером клуба. Будет здорово снова играть в КХЛ и, как я уже сказал, быть рядом со своей русской семьёй, которую я почти не видел с тех пор, как переехал в Швецию», — заявил Тимашов.