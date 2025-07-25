Тренер «Динамо» высказал мнение, нужно ли менять формат проведения Кубка Гагарина

— Да, потому что они быстро поймут, что у них уже нет шансов. Да и у тех команд, которые гарантируют себе место в плей-офф, также упадёт мотивация. На мой взгляд, текущий формат является наиболее оптимальным. И ещё замечу, что мне очень понравилась идея с перекрёстным плей-офф со второго раунда.