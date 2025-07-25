Тренер «Динамо» высказал мнение, нужно ли менять формат проведения Кубка Гагарина

— После сокращения лиги у некоторых журналистов возникла идея относительно целесообразности изменения формата в плей-офф, чтобы туда не выходило 16 команд из 22. А вам интересно проводить столь длинный регулярный чемпионат, чтобы определить 8 участников плей-офф из 11 в конференции?
— Скажу, что интересно играть каждый матч, если есть такая борьба за попадание в восьмёрку, которая была в прошлом сезоне у нас в «Адмирале» практически до последнего тура. И даже не представляю, что здесь можно было бы изменить. Вроде шли разговоры относительно того, чтобы выходили четыре команды?
— Да, предлагался некоторыми такой формат.
— Но тогда интерес совсем пропадёт.
— У тех команд, которые идут в нижней части таблицы?
— Да, потому что они быстро поймут, что у них уже нет шансов. Да и у тех команд, которые гарантируют себе место в плей-офф, также упадёт мотивация. На мой взгляд, текущий формат является наиболее оптимальным. И ещё замечу, что мне очень понравилась идея с перекрёстным плей-офф со второго раунда.
— А не было бы ещё интереснее, если бы такой формат был с первого круга?
— Возможно. Можно и рассмотреть такую идею, потому что в своей конференции ты всё равно проводишь большее количество матчей, чем с соперниками из другой зоны, поэтому перекрёстный формат стал хорошим нововведением«, — сказал Гизатуллин в эксклюзивном интервью обозревателю “Чемпионата” Сергею Емельянову.