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«Адмирал» расторг контракт с голкипером Ильёй Коноваловым

«Адмирал» расторг контракт с вратарём Ильёй Коноваловым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

В регулярном чемпионате сезона-2024/2025 вратарь провёл 18 матчей за приморцев (четыре победы с 89,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,36), также сыграл в одном матче плей-офф. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги на счету 27-летнего голкипера 239 матчей, в которых он одержал 109 побед с 91,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,26.

Напомним, ранее издание Hockey Sverige заявило, что шведский нападающий Дмитрий Тимашов в следующем сезоне будет играть за «Адмирал».