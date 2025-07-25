«Лада» получила права на 25-летнего нападающего в результате обмена с «Норильском»

Хоккейные клубы «Лада» и «Норильск» совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Данилу Дяденькина в обмен на денежную компенсацию и в скором времени заключат с 25-летним нападающим двусторонний контракт сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды КХЛ.