В КХЛ снова творится необъяснимое! За неделю до сборов у команды нет ни руководства, ни тренеров, ни игроков

Менее недели остается до начала сборов, чуть больше месяца — до старта регулярного чемпионата КХЛ-2025/2026. Но еще не все команды до конца укомплектованы, а о некоторых и вовсе крайне трудно сложить хоть какое-то впечатление. Так, например, можно сказать о «Куньлуне», невероятные слухи про который ходят на протяжении всего лета. На днях усомнился в перспективах китайского клуба хоккейный эксперт и бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд:
«Собрать-то [команду] можно, тем более что у них нет лимита на легионеров. Но вообще разные разговоры ходят. Я так понял, еще не факт, что они вообще в следующем сезоне играть будут, поэтому нужно подождать, посмотреть за развитием событий.
Опять же Галлана пока нет, официального объявления не было. О его подписании никто не объявлял. Когда появится официальное объявление, можно будет что-то говорить, а пока вообще непонятно будущее команды. Есть одни слухи и никакой объективной информации. Бесполезно рассуждать об их перспективах», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
И ведь правда, из официальных объявлений относительно «Куньлуня» было сказано только о сенсационном переезде команды на «СКА-Арену». О том, что «Ред Стар» сменит Мытищи на Санкт-Петербург было объявлено 3 июля — за день до предполагаемой даты публикации нового календаря КХЛ. Собственно, поэтому календарь и был опубликован позже — его пришлось в экстренном порядке корректировать.
О заходе в китайскую команду Александра Крылова официально не объявляли, но этот факт подтвердил президент КХЛ Алексей Морозов, говоря о перспективах клуба и надежде лиги на развитие «Куньлуня» таким образом. Соответственно, не было объявления и Игоря Варицкого как генменеджера команды.
Нет официального подтверждения назначения Жерара Галлана. Об этом мы знаем лишь из инсайдов, как российских, так и североамериканских. Соответственно, непонятно, каким будет и тренерский штаб. Были слухи, что в него может войти уволенный из «Сочи» Вячеслав Козлов.
Неясно, каким в итоге будет состав команды. Пока что не подписано ни одного игрока. Согласно таблице переходов КХЛ команду после прошлого сезона покинули 20 человек, остались 10, при этом только у пяти из них есть действующие соглашения с клубом. Множество слухов ходило относительно потенциальных новичках «Куньлуня», причем речь шла не только о переходах внутри нашей лиги, но и о новобранцах из других лиг — европейских или североамериканских. Но пока слухами они и остались.
Будем верить, что все же это затишье связано лишь с урегулированием бюрократических моментов и в скором времени начнется поток новостей от китайско-петербургской команды. Увидеть шесть дерби «Куньлуня» и СКА в новом сезоне хочется каждому из нас.