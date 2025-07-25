В КХЛ снова творится необъяснимое! За неделю до сборов у команды нет ни руководства, ни тренеров, ни игроков

«Собрать-то [команду] можно, тем более что у них нет лимита на легионеров. Но вообще разные разговоры ходят. Я так понял, еще не факт, что они вообще в следующем сезоне играть будут, поэтому нужно подождать, посмотреть за развитием событий.



Опять же Галлана пока нет, официального объявления не было. О его подписании никто не объявлял. Когда появится официальное объявление, можно будет что-то говорить, а пока вообще непонятно будущее команды. Есть одни слухи и никакой объективной информации. Бесполезно рассуждать об их перспективах», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».