За один день из СКА ушли шесть человек. Что происходит?

Однако теперь СКА добровольно отказался от Михаила Григоренко и Сергея Толчинского — правда, в случае второго роль сыграл агент, Шуми Бабаев говорил о том, что настаивал на расторжении контракта, а не об обмене. Сегодня клуб расстался с целой группой игроков — Павлом Акользиным, Артёмом Земчёнком, Павлом Дедуновым, Дмитрием Юдиным, Сергем Андроновым и Николаем Поляковым. Расставание с большинством из них коллеги анонсировали ещё в июне, хотя уход 24-летнего Полякова несколько удивил. Возможно, это была компенсация «Ладе» за принятие тяжёлого контракта Земчёнка. При этом никаких реальных активов взамен СКА не получает — только права на хоккеистов, которые в КХЛ не играют и вряд ли будут.