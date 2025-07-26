«Тяжело, но надо потерпеть». Форвард минского «Динамо» Кузнецов — о предсезонке

— Как предсезонка?
— Всё круто. Готовимся, тренируемся. Много работы над физическими кондициями. Да, тяжело. Но это предсезонка, так и должно быть, важная пора, надо потерпеть, чтобы становиться лучше. И упражнения в зале все интересные, тренер по ОФП Алексей Дашкевич создаёт хорошую рабочую атмосферу.
— Как провёл лето?
— Хорошо. После игр сборной поехал на неделю в Жлобин. Провёл время с родителями, бабушками, дедушками. Встретился с ребятами и тренером, с которыми начинал хоккейный путь.
Потом на десять дней съездил в Турцию к морю отдохнуть, перезагрузиться. Посетил там The Land of Legends. Было классно. После этого начал тренироваться, готовиться к новому сезону. Сыграл в трёх турах чемпионата «КХЛ 3×3».
— Турнир 3×3 помог в подготовке?
— Интересный формат. Обидно, что не заняли призовое место, были достойны этого. Думаю, этот турнир в дальнейшем будет ещё больше раскручиваться. Перед сезоном интересно и полезно поиграть, — приводит слова Кузнецова пресс-служба клуба.