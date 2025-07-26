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«Тяжело, но надо потерпеть». Форвард минского «Динамо» Кузнецов — о предсезонке

Нападающий минского «Динамо» Сергей Кузнецов рассказал о подготовке к новому сезону и поделился впечатлениями от участия в турнире «КХЛ 3×3».

Источник: hcdinamo.by

— Как предсезонка?

— Всё круто. Готовимся, тренируемся. Много работы над физическими кондициями. Да, тяжело. Но это предсезонка, так и должно быть, важная пора, надо потерпеть, чтобы становиться лучше. И упражнения в зале все интересные, тренер по ОФП Алексей Дашкевич создаёт хорошую рабочую атмосферу.

— Как провёл лето?

— Хорошо. После игр сборной поехал на неделю в Жлобин. Провёл время с родителями, бабушками, дедушками. Встретился с ребятами и тренером, с которыми начинал хоккейный путь.

Потом на десять дней съездил в Турцию к морю отдохнуть, перезагрузиться. Посетил там The Land of Legends. Было классно. После этого начал тренироваться, готовиться к новому сезону. Сыграл в трёх турах чемпионата «КХЛ 3×3».

— Турнир 3×3 помог в подготовке?

— Интересный формат. Обидно, что не заняли призовое место, были достойны этого. Думаю, этот турнир в дальнейшем будет ещё больше раскручиваться. Перед сезоном интересно и полезно поиграть, — приводит слова Кузнецова пресс-служба клуба.