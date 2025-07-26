«Тяжело, но надо потерпеть». Форвард минского «Динамо» Кузнецов — о предсезонке

— Всё круто. Готовимся, тренируемся. Много работы над физическими кондициями. Да, тяжело. Но это предсезонка, так и должно быть, важная пора, надо потерпеть, чтобы становиться лучше. И упражнения в зале все интересные, тренер по ОФП Алексей Дашкевич создаёт хорошую рабочую атмосферу.