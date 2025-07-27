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В Омске открыли памятник Анатолию Тарасову

В субботу, 26 июля, в Омске у ледового дворца имени Евгения Шастина открыли памятник знаменитому тренеру, легенде отечественного спорта Анатолию Тарасову.

Источник: РИА "Новости"

«Искренне благодарен всем, кто принял участие в реализации проекта», — приводит слова мэра Сергея Шелеста «Вечерний Омск».

Источник: Пресс-служба ХК «Авангард»

Установку памятника одобрил губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко и поддержал фонд трёхкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, специально приехавшего в Омск для участия в торжественной церемонии. На территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник» также благоустроили сквер. Теперь здесь есть место для тихого отдыха и для занятий спортом под открытым небом.

Анатолий Тарасов родился в 1918 году, умер — в 1995-м. Он установил непревзойдённый рекорд — в течение девяти лет подряд (1963—1971) сборная СССР под его руководством становилась чемпионом во всех международных турнирах. С именем Анатолия Владимировича связаны не только громкие победы советской сборной, но и создание массового детско-юношеского турнира «Золотая шайба».

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