В Омске открыли памятник Анатолию Тарасову

Анатолий Тарасов родился в 1918 году, умер — в 1995-м. Он установил непревзойдённый рекорд — в течение девяти лет подряд (1963—1971) сборная СССР под его руководством становилась чемпионом во всех международных турнирах. С именем Анатолия Владимировича связаны не только громкие победы советской сборной, но и создание массового детско-юношеского турнира «Золотая шайба».