Самый громкий переход лета! Ткачёв сменил «Авангард» на «Магнитку»

«Формирование состава — процесс, требующий быстрой реакции и принятия решений, “Кейс Ткачёва” наглядно это показал. Как только мы узнали, что Владимир выходит на рынок свободных агентов, то не стали медлить: мы встретились с Владимиром и его агентом, рассказали про то, каким мы видим “Металлург” в ближайшие сезоны, и про роль нападающего в обновлённой команде. Далее мы обсудили детали и пришли к устраивающему всех соглашению. Что касается самого Владимира, он не нуждается в представлении — это талантливый нападающий, способный как создать момент для партнёров, так и сам решить эпизод. Техничный и быстрый Владимир доставил нам немало неприятностей в прошлом плей-офф, наглядно показав весь свой арсенал умений. Теперь он будет не огорчать, а радовать публику арены “Металлург”. Такой игрок усилит любую команду, и мы не исключение. Мы рады, что нам удалось заполучить одного из самых мастеровитых хоккеистов во всей КХЛ», — так прокомментировал самый громкий переход лета в КХЛ спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.