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Экс-хоккеиста «Спартака» дисквалифицировали за драку на турнире по дартсу

Бывший хоккеист московского «Спартака» Александр Романовский дисквалифицирован за драку на турнире по дартсу.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

38-летний Романовский был отстранен от участия в соревнованиях на 18 месяцев.

Как сообщает Федерация дартс России, экс-хоккеист вступил в конфликт с другим спортсменом на всероссийских соревнованиях «Кубок Верхневолжья». B ходе конфликта Романовский нанес Андрею Прялкину телесные повреждения. У пострадавшего подозрение на перелом носа, также ему диагностированы ушибы лица.

Романовский выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Спартак», воскресенский «Химик» и нижегородское «Торпедо». В КХЛ нападающий провел 71 матч и набрал 11 (4+7) очков.