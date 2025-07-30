Экс-хоккеиста «Спартака» дисквалифицировали за драку на турнире по дартсу

Как сообщает Федерация дартс России, экс-хоккеист вступил в конфликт с другим спортсменом на всероссийских соревнованиях «Кубок Верхневолжья». B ходе конфликта Романовский нанес Андрею Прялкину телесные повреждения. У пострадавшего подозрение на перелом носа, также ему диагностированы ушибы лица.