«Удивлена подлостью»: экс-жена российского хоккеиста о разводе спустя 12 лет совместной жизни

Яшкин — чешский и российский хоккеист, крайний нападающий и капитан «Ак Барса». В казанский клуб он перешел в 2023 году. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2011 года он был выбран во втором раунде под общим 41-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». За этот клуб он отыграл с 2013 по 2018 год. Следом в НХЛ он также выступал за команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризона Койотс», а в России играл в СКА и московском «Динамо».