«Руководство казахстанского хоккея бросает в крайности». Уппер — о проблемах «Барыса»

— Во-первых, Роман — большой мастер. У него хорошее и лёгкое катание. Во-вторых, пора бы появиться новым именам. Есть звено Шестакова, которое выполняет большой объём черновой работы. А вот креативных ребят пока не видно. Руководство казахстанского хоккея до сих пор бросает в крайности: то ставка на легионеров, то на местных воспитанников. Никак не могут определиться с долгосрочным курсом развития.