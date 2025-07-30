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«Руководство казахстанского хоккея бросает в крайности». Уппер — о проблемах «Барыса»

Бывший нападающий клубов КХЛ Дмитрий Уппер высказался о проблемах «Барыса» в последние сезоны.

Источник: Чемпионат.com

— Вас удивляет то, что до сих пор в «Барысе» и сборной Казахстана в лидерах Роман Старченко, которому уже 39 лет, а за ним практически никого?

— Во-первых, Роман — большой мастер. У него хорошее и лёгкое катание. Во-вторых, пора бы появиться новым именам. Есть звено Шестакова, которое выполняет большой объём черновой работы. А вот креативных ребят пока не видно. Руководство казахстанского хоккея до сих пор бросает в крайности: то ставка на легионеров, то на местных воспитанников. Никак не могут определиться с долгосрочным курсом развития.

— На ваш взгляд, какие реформы назрели в «Барысе»?

— Если будут финансовые возможности, то появятся сильные игроки. Есть молодые хоккеисты. Я люблю смотреть молодёжные чемпионаты мира, и зимой в Оттаве мне понравилась игра Кирилла Ляпунова. Он играет неординарно, способен стабильно выступать в КХЛ при должном отношении. А когда твоя команда постоянно проигрывает, это может надломить психологически, — цитирует Уппера Meta-ratings.