«Динамо» пытается уместить Гусева в потолок зарплат. КХЛ нужно устранять эту лазейку

Иначе всё это превращается в какой-то нескончаемый круговорот переподписаний, которые серьёзно бьют по имиджу как самих организаций, так и непосредственно по Континентальной лиге. Для дальнейшего развития нам нужно как можно меньше абсурда и как можно больше справедливости и логики. В той же НХЛ — сильнейшей хоккейной лиге планеты — такие истории, как с Ожигановым или Подъяпольским, невозможно представить. Да и с длинных контрактов людей так просто, как в случае в омским Ткачёвым, не скинуть.