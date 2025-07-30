В «Авангарде» рассказали, при каких условиях смогут подписать контракт с Овечкиным

«Это очень тяжёлый и долгосрочный вопрос по Александру Овечкину в “Авангарде”. Ближе к концу следующего сезона можно будет задать Александру этот вопрос. У нас очень хорошие отношения. Если у него будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим с Овечкиным о его будущем», — приводит слова Сопина «Советский спорт».