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В «Авангарде» рассказали, при каких условиях смогут подписать контракт с Овечкиным

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о возможном приглашении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в омский клуб.

Источник: РИА "Новости"

«Это очень тяжёлый и долгосрочный вопрос по Александру Овечкину в “Авангарде”. Ближе к концу следующего сезона можно будет задать Александру этот вопрос. У нас очень хорошие отношения. Если у него будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим с Овечкиным о его будущем», — приводит слова Сопина «Советский спорт».

Генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» ответил на ключевые вопросы о селекции клуба.

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