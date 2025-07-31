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«Готов к новому вызову». Зак Фукале поделился ожиданиями от игры за минское «Динамо»

Вратарь Зак Фукале поделился ожиданиями от выступления за минское «Динамо» и отметил поддержку болельщиков на домашней арене в Минске.

Источник: Чемпионат.com

«Готов к новому вызову в карьере. У меня были хорошие сезоны после перехода в КХЛ. Рад возможности присоединиться к классной команде, у которой отличная арена в прекрасном городе. Ещё тут невероятные болельщики. Так что это хороший вызов в нужное время.

“Минск-Арена”? У меня был достаточный опыт игры здесь, когда играли в плей-офф. Тогда я выступал за команду гостей. Теперь буду рад сыграть за хозяев. Это здорово — иметь поддержку таких болельщиков на большой и шумной арене», — приводит слова Фукале пресс-служба минского «Динамо».

Напомним, в начале июня 2025 года голкипер покинул «Трактор» и пополнил состав минского «Динамо». Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2,25. В НХЛ Зак провёл четыре матча за «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2021/2022. Имеет опыт выступления за клубы АХЛ. Зак Фукале на международной арене играл за юниорскую, молодёжную, национальную команды Канады и с каждой выигрывал золотые медали.