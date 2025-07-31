«Готов к новому вызову». Зак Фукале поделился ожиданиями от игры за минское «Динамо»

«Готов к новому вызову в карьере. У меня были хорошие сезоны после перехода в КХЛ. Рад возможности присоединиться к классной команде, у которой отличная арена в прекрасном городе. Ещё тут невероятные болельщики. Так что это хороший вызов в нужное время.



“Минск-Арена”? У меня был достаточный опыт игры здесь, когда играли в плей-офф. Тогда я выступал за команду гостей. Теперь буду рад сыграть за хозяев. Это здорово — иметь поддержку таких болельщиков на большой и шумной арене», — приводит слова Фукале пресс-служба минского «Динамо».