Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ротенберг-младший рассказал о спорах с братом Романом о спорте номер один в России

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг-младший рассказал о спорах со своим братом Романом Ротенбергом о спорте номер один в России.

Источник: Чемпионат.com

Ранее Роман был главным тренером СКА, а в межсезонье стал первым вице-президентом ФХР и членом совета директоров московского «Динамо».

«Я своего брата очень люблю. Он является для меня большим примером, очень много мне помогал в детстве, сейчас мы постоянно на связи. Честно, он провёл огромную работу в Петербурге, думаю, что люди оценят её чуть-чуть попозже. Сейчас принято решение, что Роман входит в совет директоров хоккейного клуба “Динамо”.

Я считаю, что “Динамо” сильно повезло. Роман Борисович — профессионал самой высокой категории. Он умеет добиваться результата, я желаю ему всего самого наилучшего. Вы сравнили нас. Он сейчас также будет заниматься детско-юношеским хоккеем, я тоже занимаюсь детско-юношеским футболом.

У нас сейчас будет много интересных дискуссий, хотя уже часто дискутируем. Я считаю, что спортом номер один в России является футбол, а Роман Борисович считает, что это хоккей. У нас бывают дискуссии на эту тему, но повторю, что всегда буду поддерживать своего брата, если что-то нужно от меня, он знает, что я рядом, всегда буду его тылом», — цитирует Ротенберга ТАСС.