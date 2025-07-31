Изменение буллитных правил — удар по зрелищности. Непонятно, зачем КХЛ пошла на такой шаг

При счёте 3:1 в серии (шесть случаев — 8%) лишь раз проигрывавшей команде удалось отыграться и победить. Это случилось 1 октября в матче «Спартак» — «Трактор». Москвичи после своих четырёх бросков вели 3:1, однако челябинцы реализовали четвёртый и пятый буллиты, после чего в шестой попытке вырвали победу. Матчей со счётом 3:0 в серии было всего три (4%). Лидировавшая команда неизменно побеждала. При этом матчей, в которых хотя бы одна команда не добиралась до своей четвёртой попытки, было всего восемь (10%), до пятой — 30 (39%).