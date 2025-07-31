«Никаких обид не должно быть». Фетисов поддержал решение «Локомотива» по Никитину

«При всём уважении к Игорю Никитину такое решение “Локомотива” угадывалось, всё логично, никаких обид не должно быть. Со стороны “Локомотива” реакция понятная и адекватная. Было понимание того, что такое могло произойти, и не просчитывать этот вариант было невозможно. Не стоит говорить, правильно ли или неправильно сделал “Локомотив”. Он сделал так, как посчитал нужным. Наверняка есть разговоры по этому поводу.



С точки зрения спортивного принципа и морали Никитину, по моему мнению, надо было доработать этот контракт, а потом уже принимать решение. Разговоры об этом шли, Игорь был у меня на программе. Я был рад услышать его правила жизни, об игре, и такой вопрос я задавать не стал, тогда всё это было слухами», — цитирует Фетисова ТАСС.