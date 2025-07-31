КХЛ не увидела проблемы в отказе «Локомотива» делать перстень Никитину

Ранее в четверг «Матч ТВ» сообщил, что «Локомотив» не стал делать чемпионские перстни Никитину и другим тренерам, ушедшим в ЦСКА. В КХЛ заявили, что клубы делают такие памятные атрибуты по желанию, регламента по этому поводу нет.