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КХЛ не увидела проблемы в отказе «Локомотива» делать перстень Никитину

Ранее в четверг «Матч ТВ» сообщил, что «Локомотив» не стал делать чемпионские перстни Никитину и другим тренерам, ушедшим в ЦСКА. В КХЛ заявили, что клубы делают такие памятные атрибуты по желанию, регламента по этому поводу нет.

Источник: РИА "Новости"

КХЛ не регламентирует изготовление клубами памятных атрибутов, заявили РБК в пресс-службе лиги, комментирую информацию «Матч ТВ» об отказе «Локомотива» делать чемпионские перстни для ушедших в ЦСКА тренеров.

Главный тренер Игорь Никитин и его штаб после первой в истории ярославского клуба победы в Кубке Гагарина ушли в ЦСКА.

«Наградой для команды — чемпиона Континентальной хоккейной лиги — является переходящий Кубок Гагарина и золотые медали чемпионата КХЛ. Они вручаются команде-победительнице на льду во время церемонии закрытия чемпионата», — отметили в пресс-службе лиги.

В КХЛ уточнили, что перстни и прочие памятные атрибуты «клубы изготавливают по своему желанию».

РБК направил запрос в офис клуба «Локомотив».

Никитин возглавлял «Локомотив» с сентября 2021 года, а в 2017—2021 годах был главным тренером ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина (2019).

В прошлом сезоне Никитина признали лучшим тренером КХЛ.