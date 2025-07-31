КХЛ не увидела проблемы в отказе «Локомотива» делать перстень Никитину

КХЛ не регламентирует изготовление клубами памятных атрибутов, заявили РБК в пресс-службе лиги, комментирую информацию «Матч ТВ» об отказе «Локомотива» делать чемпионские перстни для ушедших в ЦСКА тренеров.
Главный тренер Игорь Никитин и его штаб после первой в истории ярославского клуба победы в Кубке Гагарина ушли в ЦСКА.
«Наградой для команды — чемпиона Континентальной хоккейной лиги — является переходящий Кубок Гагарина и золотые медали чемпионата КХЛ. Они вручаются команде-победительнице на льду во время церемонии закрытия чемпионата», — отметили в пресс-службе лиги.
В КХЛ уточнили, что перстни и прочие памятные атрибуты «клубы изготавливают по своему желанию».
РБК направил запрос в офис клуба «Локомотив».
Никитин возглавлял «Локомотив» с сентября 2021 года, а в 2017—2021 годах был главным тренером ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина (2019).
В прошлом сезоне Никитина признали лучшим тренером КХЛ.