«Локомотив» вычеркнул Никитина из истории клуба. Весь скандал — из-за позднего парада

3 августа ярославцы проведут это мероприятие, и на него не пригласили главного тренера «золотой» команды. Творца чемпионского «Локомотива», который кропотливо и терпеливо в течение нескольких лет превращал железнодорожников из вечных неудачников плей-офф в хладнокровную машину для побед. Абсурд? Абсурд. Но вспомните, как Никитин ушёл из «Локомотива». Вспомните про гордый характер Яковлева, и пазл сложится. Я бы, например, удивился, если бы Никитина на этот парад позвали. Босс ярославцев сам давным-давно занимает свою должность и при комплектовании «Локомотива» привык делать долгосрочные ставки. Разумеется, он рассчитывал, что ярославский клуб с Никитиным у руля ещё несколько лет будет доминировать в КХЛ, а тут такой поворот. Яковлев — человек старой закалки, и я думаю, что для него Никитин сразу же из героя превратился в предателя.