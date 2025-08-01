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«Торпедо» представило новый логотип клуба

Нижегородское «Торпедо» представило новый логотип клуба, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

Источник: КХЛ

Отметим, что в нынешнее межсезонье Континентальной хоккейной лиги бывший главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов перешёл на аналогичную должность в СКА. Новым главным тренером «Торпедо» стал Алексей Исаков, который в мешавшем сезоне ВХЛ стал чемпионом России вместе с «Торпедо-Горький».

Ранее защитник Богдан Конюшков продлил контракт с «Торпедо».