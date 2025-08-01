«Торпедо» представило новый логотип клуба

Отметим, что в нынешнее межсезонье Континентальной хоккейной лиги бывший главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов перешёл на аналогичную должность в СКА. Новым главным тренером «Торпедо» стал Алексей Исаков, который в мешавшем сезоне ВХЛ стал чемпионом России вместе с «Торпедо-Горький».