«Динамо» заключило пробный контракт с рекордсменом КХЛ Гусевым

Московское «Динамо» заключило пробный контракт с нападающим Никитой Гусевым до 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
По данным «Спорт-Экспресса», зарплата форварда по этому соглашению составит 150 тыс. руб. Полноценный контракт будет подписан, когда «Динамо» освободит место под потолком зарплат.
33-летний Гусев — чемпион Олимпиады в Пхёнчхане, серебряный призер Игр-2022, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В Пхёнчхане он стал лучшим бомбардиром сборной России (четыре шайбы и восемь передач).
В прошлом сезоне Гусев провел за «Динамо» 85 матчей в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ и плей-офф, набрав 80 (34+46) очков. В «регулярке» он стал вторым бомбардиром КХЛ.
В позапрошлом сезоне Гусев в 77 матчах набрал 99 (26+73) очков при показателе полезности «+21», став лучшим бомбардиром и ассистентом в КХЛ, а также побив рекорд Сергея Мозякина по очкам в одном регулярном чемпионате. Кроме того, хоккеист был признан самым ценным игроком регулярного сезона в КХЛ.
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.