Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Динамо» заключило пробный контракт с рекордсменом КХЛ Гусевым

Соглашение подписано на три недели — до 21 августа.

Источник: Спорт-Экспресс

Московское «Динамо» заключило пробный контракт с нападающим Никитой Гусевым до 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата форварда по этому соглашению составит 150 тыс. руб. Полноценный контракт будет подписан, когда «Динамо» освободит место под потолком зарплат.

33-летний Гусев — чемпион Олимпиады в Пхёнчхане, серебряный призер Игр-2022, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В Пхёнчхане он стал лучшим бомбардиром сборной России (четыре шайбы и восемь передач).

В прошлом сезоне Гусев провел за «Динамо» 85 матчей в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ и плей-офф, набрав 80 (34+46) очков. В «регулярке» он стал вторым бомбардиром КХЛ.

В позапрошлом сезоне Гусев в 77 матчах набрал 99 (26+73) очков при показателе полезности «+21», став лучшим бомбардиром и ассистентом в КХЛ, а также побив рекорд Сергея Мозякина по очкам в одном регулярном чемпионате. Кроме того, хоккеист был признан самым ценным игроком регулярного сезона в КХЛ.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.