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Владимир Крикунов назначен на должность главного тренера «Сочи»

ХК «Сочи» в своём телеграм-канале представил тренерский штаб на сезон-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

Новым главным тренером назначен Владимир Крикунов.

Старшим тренером стал Дмитрий Михайлов, ассистенты главного тренера — Андрей Миронов, Евгений Шалдыбин, Антон Буханко, Максим Рыбин (тренер по развитию), Андрей Царёв (тренер вратарей), Андрей Полещук (тренер по физподготовке) и Егор Варнавский (видеотренер).

Крикунов возглавлял минское, рижское и московское «Динамо», словенские клубы «Акрони Есенице» и «Целе», «Спартак» и «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Динамо» (Санкт-Петербург). С московским «Динамо» Владимир Крикунов побеждал в чемпионате страны в сезоне-2004/2005. В качестве главного тренера выводил сборную Беларуси в полуфинал Олимпиады-2002, завоёвывал со сборной России бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира.

Напомним, ранее «Сочи» принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Козловым и его ассистентом Александром Савченковым. Козлов был назначен на пост наставника клуба 3 июня этого года.