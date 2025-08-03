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«Куньлунь» подпишет контракты с тремя новыми нападающими

Как стало известно «Чемпионату», «Куньлунь Ред Стар» подпишет контракты с тремя новыми нападающими: 33-летним канадцем Райаном Спунером, 33-летним хорватом Борной Рендуличем и 26-летним россиянином Никитой Попугаевым.

Источник: Чемпионат.com

Прошлый сезон Спунер провёл в «Авангарде», за который сыграл 13 матчей, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу при коэффициенте полезности «0». Рендулич в минувшем сезоне выступал за магнитогорский «Металлург» и СКА, где в совокупности в 30 матчах набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+9». Попугаев сезон-2024/2025 проводил в «Ладе», с которой недавно расторг контракт. В его активе 38 игр и 20 (13+7) очков при показателе полезности «-5».

Напомним, по итогам прошлого сезона регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка.